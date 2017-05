Also sozusagen ein Festival am Festival. Wie schaffen Sie und Ihr Team diese doppelte Belastung, gleich zwei grosse Events zu organisieren?

Wir versuchen, im Büro möglichst viel Administratives zu übernehmen. Das Team ist sehr motiviert und bereit, Zusatzstunden zu leisten. Zudem verfügen wir nun doch schon über eine jahrelange Organisationserfahrung.

Hinzukommt, dass das Festival aus der Badenfahrt heraus entstanden ist. Nachdem wir mit Freunden 1991 zum ersten Mal eine Musikbeiz mit dem Namen Bluus Club an der Badenfahrt auf die Beine stellten, merkten wir: Wir sind eine Bluesstadt. Nach unserer zweiten Badenfahrt 1997 entwickelten wir verschiedene Ideen für die Zukunft. Daraus entstand unter anderem das Bluesfestival.

Das Bluesfestival geht in diesem Jahr bereits zum 14. Mal über die Bühne. Auf was dürfen sich die Besucher besonders freuen?

Wir haben wieder viele gute Musiker aus der Schweiz und dem Ausland. Ich freue mich gewaltig auf das Konzert vom Anthony Paule Soul Orchestra am 27. Mai im Nordportal. Das wird grossartig.

Wee Willi Walker, Frank Bey und Terrie Odabi sind begnadete Sänger. Zudem ist das Bluesfestival nach 13 Jahren wieder im Bäderquartier: Der junge Tessiner Andrea Bignasca spielt im Limmathof und der ehemalige englische Strassenmusiker Jack Broadbent tritt Atrium Hotel Blume auf.

Mit der Neubelebung des Quartiers durch das Botta-Bad ist die Zeit reif. Wir wollen zeigen, dass da etwas los ist und eine gute Atmosphäre herrscht.

Und was ist Ihr persönliches Highlight?

Quinn Sullivan – es gibt selten jemand, der so viel Talent hat wie der 18-jährige US-Amerikaner. Er verkörpert die Zukunft des Blues.

Und ich freue mich besonders, dass er sich mit unseren «BluesKidz» trifft. Denn Jugendförderung ist uns ein grosses Anliegen. Sullivan besucht die Probe der neun Mädchen und Jungs, die seit Oktober zusammen eigene Songs schreiben und einspielen.

Das Festival findet in diesem Jahr nicht nur in Beizen und Konzerthallen statt, sondern auch in den Läden. Weshalb?