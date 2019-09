Die folgenden Gemeinden schliessen sich auf den 1. Januar 2022 zusammen: Bad Zurzach, Baldingen, Böbikon, Kaiserstuhl, Rekingen, Rietheim, Rümikon und Wislikofen. Eigenständig bleibt Mellikon.

So stimmten die einzelnen Gemeinden laut offiziellen Protokollen:

Bad Zurzach: 755 ja / 252 nein / Stimmbeteiligung: 43,9 Prozent

Baldingen: 86 ja / 38 nein / Stimmbeteiligung: 64,2 Prozent

Böbikon: 58 ja / 37 nein / Stimmbeteiligung: 72,5 Prozent

Kaiserstuhl: 79 ja / 50 nein / Stimmbeteiligung: 58,1 Prozent

Mellikon: 58 ja / 64 nein / Stimmbeteiligung: 81,9 Prozent

Rekingen: 201 ja / 63 nein / Stimmbeteiligung: 50,5 Prozent

Rietheim: 136 ja / 99 nein / Stimmbeteiligung: 61,2 Prozent

Rümikon: 77 ja / 16 nein / Stimmbeteiligung: 52,8 Prozent

Wislikofen: 109 ja / 41 nein / Stimmbeteiligung: 60,2 Prozent

Mehr als zweieinhalb Jahre dauerte die vertiefte Prüfung von zehn Gemeinden aus dem Zurzibieter Rheintal. Am Sonntag waren nun mehr als 4300 Stimmberechtigte aus den neun übrig gebliebenen Gemeinden aufgerufen, über eine gemeinsame Zukunft zu entscheiden. Fisibach hatte sich im Mai dieses Jahrs des aus Prozess zurückgezogen.

Der Startschuss zum Projekt fiel Ende 2015. Elf Gemeinden (Siglistorf war zu Beginn ebenfalls dabei) sassen damals zusammen, um die Potenziale für eine verstärkte Zusammenarbeit auszuloten. Vorrangiges Ziel war ein Weg für mehr Bevölkerungswachstum. «Weil es für eine gesunde Entwicklung der Region überlebenswichtig ist», waren sich die Ammänner einig.

Eine mögliche Fusion stand zu diesem Zeitpunkt nicht im Raum. Man wollte die Bevölkerung nicht überfordern, sagte der externe Leiter Peter Weber, der die Führung später an Jean-Claude Kleiner übergab, dem schweizweit erfahrensten Fachmann in Sachen Gemeindezusammenführung. Kleiner betreute unter anderem die Fusion im Kanton Glarus. 2011 gingen 25 Orte in drei Gemeinden auf.