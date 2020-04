Zumba, Quizshows oder Konzerte: Spreitenbacher verbreitet spanische Lebenslust im Langäcker

Ramon Laureiro aus Spreitenbach unterhält jedes Wochenende von der Wiese aus die Bewohner des Langäckerquartiers, in dem er auch selbst lebt – mit Zumba, Quizshows oder als Organisator eines kleines Konzerts wie letztes Wochenende, als der Sänger Rizzo einige Coversongs zum Besten gab. Die Zuhörer bedankten sich von den Balkonen aus mit Applaus.

Alle Aktivitäten postet Laureiro auf seiner extra auf Facebook eingerichteten Seite «Nachbarschaftshilfe Corona Virus Spreitenbach». Für jedes Wochenende überlegt er sich etwas Neues. Alles, was er zur Unterhaltung benötigt – ein Mikrofon und einen Verstärker – ist bereits in seinem Besitz: «Endlich kann ich brauchen, was mir in den letzten Jahren geschenkt wurde», sagt der 40-jährige Spanier und lacht. Als Nächstes hat er sich etwas Spezielles für Frauen ausgedacht: Für diese Woche bestellte er 100 Tulpen. «Da der Tag der Frau am 8. März ins Wasser gefallen ist, möchte ich diesen nun am 1. Mai begehen». Er wird die 100 Blumen auf der Wiese aufstellen und die Damen können sich bedienen.

Gratis Toilettenpapier zum Mitnehmen

Etwas Ähnliches hat er bereits mit Toilettenpapier gemacht. Er reihte sich dafür sozusagen in die Reihe der Hamstereinkäufer – für einen guten Zweck. Er kaufte kurz nach dem Lockdown mehrere Packungen und stellte sie auf ein Palette beim Eingang zur Hausnummer 49, damit sich die Leute bedienen konnten – und das alles kostenlos. «Mir geht es gut», sagt der als Logistiker tätige Laureiro, «ich kann immer noch arbeiten und habe keine finanziellen Sorgen.»

Mit allem, was er mache, wolle er seine Nachbarn aufheitern: «Ich stellte vor allem zu Beginn viele Sorgen und Ängste fest und will etwas Unbeschwertheit in ihren Alltag bringen.» Die Mutter von Laureiro, mit der er mit sechs Jahren in die Schweiz gekommen ist, lebt ganz in seiner Nähe. Auch sie habe Angst. Vor allem auch, weil die nächste Verwandtschaft in Madrid unmittelbar vom Coronavirus betroffen war: «Meine Grossmutter ist an Covid-19 erkrankt. Und mein Onkel hat sich bei der Arbeit angesteckt und musste sich zuhause in einem Zimmer verbarrikadieren, um meine krebskranke Tante zu schützen», erzählt Laureiro. Onkel und Grossmutter seien zum Glück inzwischen wieder genesen.

Als Spanier liegt Laureiro Entertainment im Blut, wie man auch auf den Videos auf der Facebook-Seite hört und sieht. Er wollte sehr schnell etwas für die Nachbarschaft organisieren – ganz nach dem Vorbild eines spanischen Freundes. Inzwischen unterstützen ihn auch einige der Nachbarn. Auch einen Malwettbewerb für Kinder hat er lanciert. «Ich mache das wahnsinnig gerne und freue mich, wenn ich den Leuten ein Lachen ins Gesicht zaubern kann.» Ausserdem würden hier im Langäckerquartier 49 Nationen leben, die normalerweise unter sich blieben.

Das möchte Laureiro gerne ändern: «Es wäre schön, wenn ich die diversen Kulturen einander näher bringen kann.» Er hofft, dass, wenn alles wieder einen normaleren Verlauf nimmt, etwas von seinen Bemühungen übrig bleibt und der Austausch im Langäckerquartier untereinander grösser wird. «Es ist doch schön, wenn man seine Nachbarn kennt.»