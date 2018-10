Erneut ist der Wettinger Einwohnerrat mit der Kreditabrechnung des Badenfahrtprojekts «Little Wettige» nicht einverstanden. An der Einwohnerratssitzung lehnte er die Kreditabrechnung von 43'800 Franken zum zweiten Mal ab. Nun geht sie an die nächste Instanz, an den Kanton. So ist es in der Bestimmung über die Einwohnergemeinden festgelegt: «Bei einer erneuten Rückweisung der Kreditabrechnung ist diese dem Regierungsrat zum Entscheid vorzulegen.»

Die Parteien monierten, dass sich auch in der zweiten Vorlage nicht viel verändert habe: Obwohl im Juni darauf hingewiesen wurde, dass eine detaillierte Abrechnung fehle, seien die Kosten auch dieses Mal nicht transparenter aufgelistet. Judith Gähler (FDP) bedankte sich zwar für die neue Abrechnung. Diese würde aber genauso viel aussagen wie die vorherige, weshalb sich jedes weitere Wort erübrige. Auch Daniel Notter (SVP) schlug in die gleiche Kerbe: «Die Ausgangslage hat sich nicht verändert, und deshalb werden wir auch diese Abrechnung ablehnen.» Er fände es fragwürdig, einem Verein mit Steuergeldern zu helfen, einen Gewinn zu erzielen. Das wies Gemeindeammann Roland Kuster (CVP) von sich. Er betonte, dass das Geld nicht zur Bereicherung eines einzelnen Vereins gewesen sei. Aber: «Wir haben unsere Lehren gezogen und sparen die 13'800 Franken im laufenden Budget ein.»

