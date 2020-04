Zum ersten Mal seit 20 Jahren wird pausiert: Das Festival des Arcs findet in diesem Jahr nicht statt

Im Zuge der Coronakrise sieht sich das Organisationskollektiv des Festival des Arcs dazu gezwungen, die diesjährige Durchführung des Events bei der Ehrendinger Gipsgrube abzusagen. Die Massnahmen des Bundesrats zur Bekämpfung der Pandemie verunmöglichen die geplante Durchführung am 19. und 20. Juni. Dies lassen die Organisatoren in einer am vergangenen Samstag verschickten Medienmitteilung verlauten. Somit pausiert das seit zwanzig Jahren stattfindende und alternativkulturelle Openair zum ersten Mal.

Geplant ist nun eine Durchführung im nächsten Jahr. Bereits jetzt steht fest, dass das nächste Festival am Wochenende des 11. und 12. Juni 2021 stattfinden soll. Nebst dem musikalischen Programm, welches stets eine breite Vielfalt an verschiedenen Musikstilen aufweist, werden auch dann wieder Tanz, Akrobatik und Performancekunst nicht zu kurz kommen.

Bereits getätigte Auslagen können aus eigenen Mitteln gedeckt werden, im Vorverkauf erworbene Tickets werden deswegen zum vollständigen Kaufpreis zurückerstattet. Um über die Absage hinwegzutrösten, wurden auf der Website des Festivals zahlreiche Hintergrundinfos und Jahresrückblicke hochgeladen.