Zeugenaufruf Bewaffneter Überfall bei Coop Pronto Tankstellen in Würenlingen Gestern Nachmittag überfiel ein maskierter Unbekannter einen Tankstellenshop in Würenlingen. Der Täter war bewaffnet und erbeutete Bargeld. Er konnte trotz sofortiger Fahndung flüchten.

Beim Coop Pronto Tankstellen in Würenlingen wurde am Freitagnachmittag zum Tatort eines Raubüberfalls. Ein Unbekannte betrat kurz nach 15 Uhr den Laden und machte eine Runde durchs Geschäft. Im Anschluss trat er an die Kasse heran und zückte ein Messer. Er bedrohte damit die Angestellte und forderte Geld.

Die Kassierin wurde mit einem Messer bedroht (Symbolbild). Jean-Christophe Bott / KEYSTONE

Diese händigte ihm mehrere hundert Franken aus, worauf der Täter den Laden verliess und davonrannte. Trotz sofortig eingeleiteter Fahndung mit etlichen Patrouillen, gelang dem Täter die Flucht. Die Kantonspolizei Aargau hat ihre Ermittlungen aufgenommen.

Der rund 35 Jahre alte Täter war eher klein, dünn und trug einen schwarzen Kapuzenpullover, ebenso schwarze Trainerhosen und dunkle Schuhe. Zusätzlich war der Mann mit einer schwarzen Gesichtsmaske und einer schwarzen Sonnenbrille maskiert und trug zudem eine schwarze Wollmütze. Die Kantonspolizei (Telefon 062 200 11 11) sucht Augenzeugen. (cam)