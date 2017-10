Spendenziel von 900'000 Franken

Ueli Speich, Stiftungsleiter von Zeka, ist erfreut darüber, eine solch hohe Unterstützung erhalten zu haben: «Der Verein Kerzenziehen hat uns schon beim Bau des Wohnhauses Aargau in Dättwil mit 250'000 Franken enorm geholfen. Es ist toll, dass sie uns auch bei diesem Projekt unterstützen.» Durch die beiden Spenden ist allerdings erst ein Bruchteil finanziert worden. Für die Fertigstellung der Wohnungen benötige es insgesamt 900'000 Franken, sagt Speich. Man habe für die Finanzierung Anfragen an rund 30 Stiftungen gestellt und hoffe, das ehrgeizige Spendenziel bis Mitte des nächsten Jahres erreicht zu haben.

Mit den Eigentumswohnungen in der Winkelmatt erweitert die Stiftung Zeka ihr Angebot an behindertengerechtem Wohnen um sieben Plätze. Die Wohnungen sind noch nicht vergeben worden. «Bei uns findet zurzeit das Auswahlverfahren unter den Bewerbern statt», sagt Doris Kehl, Bereichsleiterin Erwachsene. Bedingung sei, dass die potenziellen Bewohnerinnen und Bewohner zu einem gewissen Grad selbstständig sind und sich alleine fortbewegen können. Zudem müssten sie bereit sein, zu zweit und zu dritt in einer Wohngemeinschaft zu leben. Für Menschen mit einer körperlichen Beeinträchtigung, die sich für einen Platz in den Wohnungen interessieren, findet am 23. November ein Informations- und Austauschanlass im Wohnhaus Aargau in Dättwil statt. Anmeldungen sind noch bis zum 20. November möglich.