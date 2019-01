Das «Badener Tagblatt» hat kürzlich die drei Kandidaten, die sich am 10. Februar zur Wahl des neuen Gerichtspräsidenten am Bezirksgericht Baden stellen, unter anderem dazu befragt, ob sie eine härtere Gangart bei Raserdelikten befürworten.

Die Antwort der GLP-Kandidatin Nadine Hagenstein (36) fiel überraschend aus: «Persönlich sehe ich punkto Sicherheit dringenderen Handlungsbedarf beim Schutz von (Polizei-) Beamten vor ungerechtfertigten Übergriffen.»

Auf Nachfrage präzisiert Hagenstein, weshalb sie in diesem Bereich grösseren Handlungsbedarf sieht. «Ein Schlüsselereignis war für mich der Vorfall letzten Sommer in Zürich, als Rettungssanitäter und Polizisten einem Schwerverletzten Hilfe leisten wollten und von Unbekannten vor Ort daran gehindert und sogar angegriffen wurden», sagt Nadine Hagenstein, die am 10. Februar als Ersatz-Gerichtspräsidentin für das Bezirksgericht Baden kandidiert.