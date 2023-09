Kurioser Einbruch in Würenlingen: Zwei Vermummte brachen in ein Industriegebäude ein, klauten aber bloss gebrauchte Handschuhe! Die Einbrecher verwischten ihre Spuren akribisch, bemerkten jedoch nicht, dass der Einbruch von mehreren Kameras gefilmt wurde. Gemeinsam mit dem Geschäftsführer schauten wir uns das Videomaterial an.