Franz Streif, Jahrgang 1936, aufgewachsen an der Kronengasse in Baden, seit 1965 wohnhaft in Oberrohrdorf, gelernter Schreiner, ab 1958 bis zur Pensionierung bei Otto Fuchs AG, Seidenbänder in Baden, Verkaufsleiter. Streif ist als «Heimatkundler» mit der Region Baden eng verbunden.