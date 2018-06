Ein Vorstoss der Badener Sozialdemokraten könnte nun aber dazu führen, dass die Weite Gasse doch nicht komplett verkehrsfrei wird. Fraktionspräsident Martin Groves setzt sich mit einem Postulat dafür ein, dass die Busse der Linie 5 der Regionalen Verkehrsbetriebe Baden-Wettingen (RVBW) weiter durch die Gasse fahren dürfen.

Diese Buslinie kann nicht in einen der Tunnels verlegt werden, denn sie führt in Richtung Allmend und Baldegg. Die Linie 5 dient dabei auch als Schulbus, wobei die Kinder der Schulhäuser Ländli und Pfaffechappe in der Weiten Gasse zusteigen. Martin Groves: «Mit dem Wegfall der Haltestelle aus der Weiten Gasse entfernt sich die Haltestelle von der Schule. Die eigentliche Mittagspause der Kinder verkürzt sich. Je nachdem kommt es zu gefährlichen Situation und Zeitverzögerungen an anderen Haltestellen.»

öV bringt Laufkundschaft

Vorgesehen ist, dass die Busse der Linie 5 statt wie bisher durch die Weite Gasse durch die «Blinddarm»-Unterführung beim Schlossbergplatz fahren. Weil die Unterführung abends wegen der Nachtlokale jeweils voller Menschen ist, werden die Busse zu später Stunde via «Royal» und «Trafo» auf die Bruggerstrasse geführt. Martin Groves kritisiert diese geplante Linienführung: «Tagsüber soll der Bus also durch die Blinddarm-Passage fahren, abends soll er am Bahnhof wenden.

Eine unterschiedliche Linienführung ist insbesondere für Auswärtige wenig verständlich.» Auch aus Sicht des Gewerbes wäre eine Weiterführung der Linie 5 wünschenswert, glaubt Groves: «Der öffentliche Verkehr bringt Laufkundschaft in die Innenstadt. Immerhin ist die derzeitige Haltestelle in der Weiten Gasse eine der meistfrequentierten Haltestellen.»

Die Forderung, dass die Busse der Linie 5 weiter durch die Weite Gasse fahren dürfen, ist ganz im Sinne des RVBW-Direktors Stephan Kalt. «Ich wünschte mir wenigstens eine einjährige Testphase und denke dabei in erster Linie an die vielen Schüler, die wir mit dem 5er Richtung Baldegg transportieren.»