Der Ort, den Paul Zübli für den Fototermin auswählt, liegt auf der Hand: Wir gehen zur neuen Dreifachsporthalle, die in ein paar Tagen offiziell eröffnet wird. Später im Gespräch wird sich zeigen, dass die Sporthalle nicht nur Auswirkungen auf den Sportunterricht haben wird. Das Gespräch mit dem 50-jährigen Rektor der Kanti Wettingen findet danach in einem kühlen Zimmer im ehemaligen Kloster und Lehrerseminar statt. Wie sein Amtskollege Daniel Franz in Baden hat Zübli den Rektoren-Job vor zwei Jahren übernommen. Im Unterschied zu Franz war Zübli aber zuvor schon während zweier Jahre Prorektor an seiner Schule. «Und doch kenne auch ich das Gefühl sehr gut, von aussen zu kommen und dadurch am Anfang auch kritisch begutachtet zu werden», sagt Zübli. Denn für den Posten als Kanti-Rektor – Vorgänger Kurt Wiedemeier ging nach elf Jahren in Pension – hätten sich auch Bewerber interessiert, die schon länger an der Kanti Wettingen tätig waren.

Erst Wirtschaft, dann Kunst

Dass Zübli überhaupt in der Bildung gelandet ist und heute Rektor einer Schule mit rund 1100 Schülerinnen und Schülern ist, hat sich am Anfang seiner schulischen Karriere noch nicht abgezeichnet. Nach der Matura Typus C (Mathematik und Naturwissenschaften) am Gymi Rämibühl in Zürich studierte er Betriebswirtschaftslehre an der Uni Zürich. «Doch je näher der Uni-Abschluss rückte, desto mehr wurde mir bewusst, dass ich im Grossraumbüro nicht glücklich werde.» Immer mehr habe er sich für Kunst zu interessieren begonnen. «Ich war zwar lange der Meinung, ich hätte in gestalterischen Dingen überhaupt kein Talent, ehe mich ein Leiter eines Modellierkurses davon überzeugte, das zu machen, was ich wirklich will.» Nach Abschluss des Studiums habe er dann tatsächlich Aufnahme im Vorkurs an der Kunstgewerbeschule gefunden. «Die fünf Jahre während der Ausbildung waren finanziell schwierig; ich habe mich mit Gelegenheitsjobs über Wasser gehalten», blickt Zübli zurück.

Seine erste Stelle habe ihn nach Ftan GR ins Hochalpine Institut geführt, wo er als Zeichnungslehrer und als Assistent des Direktors tätig war. Bald habe er aber – mit Blick auf seinen weiteren beruflichen Werdegang gemerkt, dass Lehrer im Bereich Wirtschaft und Recht gefragter waren als Lehrer für Bildnerisches Gestalten. «Deshalb habe ich dann noch das Handelslehrerdiplom erlangt und an der Kanti Zug eine Stelle als Wirtschaftslehrer angetreten.» Während den zehn Jahren in Zug habe er immer mehr Schulentwicklungsaufgaben übernommen und gemerkt, dass ihn das interessiere. «Das führte mich – nach diversen Absagen – an meine nächste berufliche Situation. Ich wurde Prorektor an der Berufsschule für Gestaltung in Zürich. Doch lange hielt es Zübli nicht in Zürich. «Ich musste feststellen, dass der Gestaltungsspielraum an einer Mittelschule grösser ist als an einer Berufsschule. So kam es, dass ich mich zuerst erfolgreich als Prorektor an der Kanti Wettingen und später als Rektor bewarb.»