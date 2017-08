Die Risiken – Stichwort Terrorgefahr – sind aber seit den letzten grossen Festen grösser geworden.

Hirzel: Das ist so. Und wir haben auf die neue Bedrohungslage reagiert und dürfen guten Gewissens in diese Badenfahrt gehen. Im Übrigen haben die Erfahrungen uns immer wieder gelehrt, dass die soziale Kontrolle selten so gut funktioniert wie an einer Badenfahrt. Gemessen an der Publikumszahl gibt es in Baden einen Bruchteil von Zwischenfällen.

Sie schlafen also gut.

Hirzel: Wir können nie alles ausschliessen, doch wir haben alles Erdenkliche getan. Ich schlafe gut. Wir haben beispielsweise die Hochbrücke gesperrt. Damit haben wir die Sicherheit erhöht und gleichzeitig eine zusätzliche Festzone geschaffen, trotz aller kritischen Stimmen.

Was ist eigentlich das Ziel des Komitees? Die beste Badenfahrt aller Zeiten?

Zgraggen: Inhaltlich ist es für uns die kulturelle Ausgewogenheit; es gibt sehr viel Feinstoffliches neben dem kommerzielle Anteil.

Hirzel: Es geht nicht um die beste Badenfahrt. Sie soll einfach gut sein und Freude bereiten, dem Publikum wie allen, die engagiert sind. Im Zentrum steht für uns die Qualität wie etwa keine Firmen- und Werbeauftritte an der Badenfahrt.

Was bringt eine Badenfahrt dem Komitee eigentlich finanziell?

Hirzel: Alle Mitglieder arbeiten ehrenamtlich. Eliane hatte am Schluss einen Fulltime-Job. Darum haben wir mit ihr eine Vereinbarung für eine Entschädigung, so, wie man es früher mit Festgestalter Marco Squarise hatte.

Auch bei einer guten Badenfahrt verdient das Komitee also nichts?

Hirzel: Nein, jedem ist es bewusst, dass es kein Geld zu verdienen gibt, das war immer so und soll so bleiben.