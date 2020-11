«Winterzauber» und traditionelle «Aarüerete» abgesagt – wo noch Adventsstimmung aufkommt

Der «Winterzauber» beim unteren Bahnhofplatz, das «Cordula-Dörfli» bei der Bodega Bar und das «Wunderdorf» auf dem Theaterplatz bilden seit 2019 sozusagen das Badener «Winterwunderland». Im September noch glaubten die Organisatoren an die Durchführung vom 11. November bis Anfang Januar.

Doch nun steht fest: Der «Winterzauber» – und damit die traditionelle «Aarüerete» – findet in diesem Jahr nicht statt. Die Spezialitätenbrennerei Humbel aus Stetten, die sich normalerweise für Fondue-Hütte und Brennerschopf auf dem Bahnhofplatz verantwortlich zeigt, sagte am Dienstag offiziell ab: «Wir haben bis zum Schluss mit viel Zuversicht und Engagement unser Konzept angepasst, verändert, optimiert und Varianten geprüft, um die Humbel- Fondue-Hütte und den Brennerschopf durchführen zu können», schreibt Kirschbrenner Lorenz Humbel in einer Mitteilung. Doch die aktuelle Lage lasse einen wirtschaftlich vernünftigen Betrieb kaum zu, ausserdem müsse man mit weiteren Verschärfungen rechnen.

Ein Eisfeld gibt es in diesem Jahr keines

Das «Wunderdorf» auf dem Theaterplatz, das letztes Jahr zum ersten Mal stattfand, hingegen will man noch nicht definitiv absagen: «Die derzeitige Lage ist sehr schwierig zu beurteilen», sagt die Verantwortliche Lydia Bosoni. Für die Sicherheit der Besucherinnen und Besucher und auch der Mitarbeitenden habe man entschieden, die Eröffnung vorerst aber zu verschieben. Somit bleibt beim Theaterplatz am nächsten Mittwoch fürs Erste alles beim Alten. «Wir schauen nun, wie es weitergeht und was der Kanton kommuniziert», ergänzt Bosoni. Sie seien auch im regelmässigen Austausch mit der Stadt Baden.

Impressionen der Eröffnung 2019: