Die ersten Siedlungsspuren auf dem Badener Stadtgebiet stammen aus der Jungsteinzeit (rund 2500 Jahre v. Chr.). Die eigentliche Keimzelle der Stadt liegt allerdings nicht in der Altstadt, sondern bei den heissen Quellen im Limmatknie. Die erste schriftliche Erwähnung Badens stammt vom römischen Historiker Tacitus. Er nennt den Vicus Aquae Helveticae im Jahr 69 erstmals beim Namen. Die Siedlung bei den Bädern ist damit wesentlich älter als die mittelalterliche Altstadt, die erst später einen guten Kilometer entfernt am Fusse des heutigen Schlossbergs entsteht.

Auf diesem Felssporn über der engen Limmatklus, dem «Stein», steht schon vor dem Jahr 1000 ein Adelssitz. Die Burg gelangt im 11. Jahrhundert an die Grafen von Lenzburg, die sich fortan auch Grafen von Baden nennen. Schon im 7. Jahrhundert gibt es am Ort der heutigen Stadtpfarrkirche Maria Himmelfahrt ein kleines Dorf, zu dem bald auch eine einfache Holzkirche zählt. Im 9. Jahrhundert wird an ihrer Stelle eine karolingische Saalkirche erbaut. Diese zweite Keimzelle der Stadt Baden bildet mit den Bädern im Limmatknie bald eine Doppelstadt. Von den Lenzburger Grafen fällt die Feste Stein im 12. Jahrhundert an die Kyburger, welche sie 1246 wiederum an die Habsburger vererben. Unter ihnen wird die Burg Stein zum stolzen, befestigten Verwaltungssitz des Königshauses – bis die Eidgenossen 170 Jahre später Baden erobern und die Burg zerstören.