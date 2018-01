Infos auf Facebook und Instagram

Noch beschränkt sich die Whatsapp-Gruppe auf das oberste Kader. Die Digitalisierung will sich Rickenbacher indes in weiteren Bereichen zunutze machen. Die jährlichen Vorinformationen über die Einsatztage werden nicht mehr per Post verschickt – die Dienstanzeigen erscheinen auf der neuen Homepage, die am 1. Februar online geht. «So sparen wir Material- und Personalkosten», erläutert Ronald Rickenbacher. Er möchte eines Tages auch die Dienstaufgebote elektronisch verschicken, was heute noch nicht zugelassen ist.

Zudem setzt er sich beim Kanton dafür ein, dass die Soldaten ihren Sold künftig nicht mehr im Couvert erhalten, sondern elektronisch aufs Bankkonto. Zur digitalen Strategie gehören ebenso die sozialen Medien. Die Zivilschutzorganisation Wettingen-Limmattal wird demnächst auf Facebook und Instagram über ihre Aktivitäten informieren.