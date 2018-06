1970 wurde es ins Leben gerufen, um das Zusammenhörigkeitsgefühl in der stark expandierenden Gemeinde zu fördern. Heute erfüllt es diese Aufgabe zwar immer noch, doch längst locken die Festbeizen, Bars, Essensständen, der Lunapark und das Open Air Besucher aus der weiten Region ins Zentrum nach Wettingen. Die Rede ist vom Wettiger Fäscht. Die diesjährige Ausgabe findet vom 6. bis 8. Juli statt.

Finanziert wird der traditionelle Anlass über eine Umsatzgabe in Höhe von 18 Prozent durch die am Fest beteiligten Vereine, das Open Air über einen Gemeindebeitrag und Sponsoren. Wie die Finanzkommission nun letzte Woche im Rahmen des Votums zur Rechnung 2017 an der Einwohnerratssitzung bekannt gemacht hat, wäre das Wettiger Fäscht seit mehreren Jahren mehrwertsteuerpflichtig.

«Das hat die Vertiefungsprüfung ‹Mehrwertsteuer› durch die externe Revisionsstelle BDO gezeigt, welche die Fiko in Auftrag gegeben hat», sagt Fiko-Präsident François Chapuis (CVP). Diese Situation sei nicht haltbar und müsse korrigiert werden. Dabei sei davon auszugehen, dass die Mehrwertsteuer-Thematik mittels Selbstanzeige rückwirkend auf die vergangenen fünf Jahre bereinigt werden müsse.

«Finanzielle Transparenz leidet»

In der Schweiz ist gemäss Mehrwertsteuergesetz steuerpflichtig, wer einen Jahresumsatz von mindestens 100 000 Franken respektive 150 000 Franken erwirtschaftet. «Keiner der Vereine erzielte je diesen Umsatz», sagt Urs Blickenstorfer, Mitglied der Wettiger-Fäscht-Kommission.

Sondern es sei die Gesamtsumme der Umsätze aller Beteiligten. «Diesen Umstand haben wir in Vergangenheit schlicht nicht im Blick gehabt», sagt Blickenstorfer. Hat die Kommission es willentlich unterlassen, sich bei der eidgenössischen Steuerverwaltung als mehrwertsteuerpflichtig zu registrieren?

«Nein», stellt Gemeinderat und Finanzvorsteher Markus Maibach (SP) klar. Das Wettiger Fäscht verfüge mit der Wettiger-Fäscht-Kommission über eine spezielle Organisationsstruktur. Der Kommission gehören Vertreter der Gemeinde, der Vereine sowie des Open Airs an. «Diese Konstellation verschiedener Organisationspartnern führt dazu, dass es in der Gemeinderechnung keine eigene umfassende Kostenposition fürs Wettiger Fäscht gibt.»