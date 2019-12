Werbung mit Hollywood-Glanz: Casino mit Badener Beteiligung holt Filmstar an Bord

Die Casino Davos AG, an der die Stadtcasino Baden AG beteiligt ist und die das Schweizer Online-Casino777.ch betreibt, hat den ehemaligen Hollywood-Schauspieler Jean-

Claude Van Damme für ihre erste TV-Werbekampagne gewinnen können, teilt das Unternehmen mit.

Van Damme spielte unter anderem in Blockbustern wie «Karate Tiger», «Bloodsport», «Hard Target» oder «Welcome to the Jungle» mit. Der TV-Spot von Casino777.ch basiere auf Van Dammes Vermächtnis als Kampfsportler, einschliesslich seiner berühmten Karate-Moves aus dem Blockbuster «Kickboxer».

Die Spots werden in Französisch und Deutsch ausgestrahlt und feierten kürzlich im Schweizer Fernsehen und auf dem Youtube-Kanal von Casino777.ch Premiere. Die Casinos in Baden und Davos haben dieses Jahr die ersten Online-Spielbanken-Lizenzen erhalten und bieten ihre Angebote sei einigen Monaten online an. (az)

Der Werbespot mit Jean-Claude Van Damme