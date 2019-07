Am Montagvormittag wurden das neue Logo und der neue Webauftritt des Sport- und Erholungszentrum «Tägi» feierlich präsentiert. Entworfen hat dieses die Agentur Scharlachrot AG mit Sitz in Zürich. Das Logo gebe genau das wieder, was es sei: ein Ort der Freude und Begegnung, so die Verantwortlichen voller Stolz. «Es ist ein Logo mit Wiedererkennungswert.»

Das Badener Tagblatt wollte wissen, ob das neue Logo auch bei Werbeexperten und PR-Beratern Gefallen findet. Der Schweizer Starwerber Frank Bodin kommentiert es wie folgt: «Die Farbspritzer beim Tägi-Logo strahlen eine Fröhlichkeit und zeitgemässe Dynamik aus.» Der Name «Tägi» und insbesondere der hierfür verwendete Schriftzug passen aber in seinen Augen nicht so richtig in eine einmal moderne Anlage mit schweizweiter Ausstrahlung. Die «Tägi»-Typografie sei eher provinziell und wirke in seinen Augen altbacken, so Bodin. Und der Slogan «Freizeit. Sport. Events» sei beschreibend: «Das kann man so machen, aber es ist eine verpasste Chance, damit einen tieferen Zweck, einen Mehrwert zum Ausdruck zu bringen», hält Frank Bodin fest. Ausserdem mache er ein Fragezeichen, was die Digitalität des Tägi-Logos betrifft: «Das kommt statisch daher, dabei wäre ein für die elektronischen Medien animiertes Logo eine Chance gewesen, zu zeigen, dass das Tägi auch im digitalen Zeitalter angekommen ist.»