Wie kommt es, dass ein Deutscher Präsident des Quartiervereins ist? «Ich zog 2001 mit meiner Familie hierher. Als ich für das Amt angefragt wurde, war für mich schnell klar, dass ich zusage. Das ist die beste Möglichkeit, sich zu integrieren», sagt Meurer, der in Baden für General Electric arbeitet. Ihm ist es wichtig, dass im Dorf etwas geht. «Es gibt immer mehr Menschen, die nur hier schlafen, auswärts arbeiten und kein grosses Interesse am Zusammenleben haben.»

Man hört die Vögel zwitschern an diesem Tag, die Frühlingsblumen spriessen. Wie war das mit dem Autobahnlärm, der in Dättwil offenbar so gut zu hören sein soll? Quartiervereinspräsident Markus Meurer klärt auf: «Heute bläst der Wind aus der richtigen Richtung.» Tatsächlich: Es bläst heute ein leichter Föhn und somit den Autobahnlärm weg von Dättwil. «Doch auch ohne Föhn hören wir den Autobahnlärm fast nicht, da man sich schnell an diesen gewöhnt.»

Ja, dörflich präsentiert sich der alte Dorfkern in der Tat und mit ihm auch die Protagonisten, die wir antreffen – und das im positiven Sinn. Da wäre zum einen Thomas Obrist. Der 58-Jährige führte bis Ende 2015 zusammen mit seiner Frau einen Landwirtschaftsbetrieb mit rund vier Hektaren Land. Heute geht es Obrist etwas ruhiger an und betreibt nur noch einen kleinen Hofladen an der Dorfstrasse. Obrist kann als Ur-Dättwiler bezeichnet werden, verbrachte er doch sein ganzes Leben hier. «Das Haus unserer Familie steht seit 1860 in Dättwil», sagt Obrist nicht ohne Stolz. Es gefalle ihm auch heute noch hier, auch wenn der Wandel vom 300-Seelen-Dorf zum 3000-Einwohner-Quartier natürlich nicht ohne sichtbare Veränderungen passiert sei. «Ich finde aber auch, dass sich das Dorf gerade hier im Kern seinen ursprünglichen Charakter hat bewahren können.»

Umso wichtiger sei es, dass Familien und Alteingesessene das Dorfleben pflegen. «Wir organisieren jedes Jahr das Sommerfest mit dem ‹Schnellscht Dättwiler› oder helfen beim Räbeliechtliumzug oder beim Samichlaus mit.» Meurer, der in einem Vorort von Köln aufgewachsen ist («ganz ähnlich wie hier»), schätzt an Dättwil das Dörfliche und Familienfreundliche, «und in nur zehn Minuten ist man in der Stadt».

Dass Kuhn sich ausgerechnet die «Pinte» für die Kooperation ausgesucht hat, ist nicht zufällig. Das traditionelle Gastlokal gibt es seit 1866. Die Ortsbürger sicherten im Jahr 1988 der Familie Mäder-Reinle das Baurecht auf 100 Jahre zu. Diese steckte drei Millionen Franken in den Umbau. Ab 1990 brachte Spitzenkoch Bernhard Bühlmann die Dorfbeiz zum Blühen und holte in den besten Jahren 17 Gault-Millau-Punkte. Anfang 2007 verliess Bühlmann die «Pinte». So stieg Karin Mueller-Mäder von der Besitzerfamilie selber ins Gastro-Geschäft ein. 2013 verkaufte sie ihre AG an Nina und Roland Bhend sowie an Pächter Patrick Troxler. Dieser knüpfte nahtlos an die Tradition an und bekocht heute zusammen mit seinem Team auf 13-Gault-Millau-Punkte-Niveau.

«Wegen der ganzen Bauerei wollte ich etwas ausserhalb von Baden. Dabei bin auf die alte Post in Dättwil gestossen», so Kuhn. «Ich habe Kunden, die aus der ganzen Schweiz anreisen. Dass mein Laden nur gerade zwei Minuten von der Autobahn liegt, ist natürlich ideal.» Doch auch mit öV sei Dättwil sehr gut erschlossen. Und Kuhn ist überzeugt, dass er mit seinem kleinen, stilvoll eingerichteten Laden eine Bereicherung für das Dorf ist. «Ich habe es sehr gut mit meinen Nachbarn. Die Dättwiler haben Freude, dass ich hier bin.» Und Kuhn geht noch weiter. So hat er mit dem Wirt des Restaurants Pinte bereits zehnmal zum «Whisky & Dine» eingeladen.

«Gleichzeitig war es mir immer wichtig, den Charme der 150-jährigen Dorfbeiz zu erhalten», sagt Troxler. «Auch wenn wir hier in Dättwil sind, so bin ich mir sicher: Auch die Badener sind stolz auf die ‹Pinte›.» Umgekehrt könne er festhalten, «dass wir uns hier in Dättwil sehr, sehr wohl fühlen». Ja, er würde den Standort gar einem Standort in der Badener Innenstadt vorziehen. «Es gibt in Dättwil sehr viele Arbeitsplätze. Ein Grossteil unserer Mittagsgäste arbeitet hier in Dättwil im Industrie- und Dienstleistungsquartier.» Tatsächlich: Mit rund 7000 Arbeitsplätzen verteilt auf 500 Firmen gehen in Dättwil mehr als doppelt so viele Menschen einer Arbeit nach, als hier leben.

Unser Weg führt uns vorbei an der Sommerhaldenstrasse – einer der typischen Reihenhaussiedlungen in Dättwil. Wir überqueren den Bahnübergang der ehemaligen Nationalbahn. Seit 2004 verkehren auf dieser Strecke nur noch ab und zu Güterzüge. Gleich gegenüber dem alten Bahnhof befindet sich das ehemalige Restaurant Täfern. Nach 137 Jahren schloss das Wirtepaar Rosmarie und Markus Friedli Ende 2017 den Betrieb. Dereinst ist an Stelle des Restaurants die Überbauung «Täfernhof 3» geplant. Blickt man von der «Täfern» die Mellingerstrasse hinunter Richtung Baden, wähnt man sich eher auf einer amerikanischen Ausfallstrasse als auf einer Aargauer Kantonsstrasse.