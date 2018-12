Auf Anfrage bei «Pop e Poppa», einer der grössten Kita-Unternehmen in der Schweiz mit über 30 Einrichtungen, heisst es: «Finanzielle Gründe zwingen uns leider, uns wieder aus Freienwil zurückzuziehen», so Theres Hofmann, die in der Geschäftsleitung zuständig ist für die Deutschschweizer Einrichtungen.

Man sei sich bewusst gewesen, dass es eine gewisse Zeit brauche, bis das Angebot ausreichend genutzt werde. «Doch die Nachfrage – vor allem bei der Betreuung von Vorschulkindern – ist bis zuletzt zu klein geblieben. Weil wir keine Anzeichen sehen, dass sich dies in absehbarer Zeit ändern wird, sind wir leider gezwungen, einen Schlussstrich zu ziehen», sagt Hofmann. Man werde aber den Gemeinderat bei der Suche nach eine Nachfolgelösung unterstützen.

Auch der zuständige Gemeinderat Urs Rey (parteilos) bedauert das Aus. «Leider ist es nicht gelungen, bei der Anzahl betreuter Kinder eine Aufwärtstendenz zu erreichen.» Gleichzeitig ist Rey aber froh, hat die Gemeinde jetzt genug Zeit, um nach Lösungen zu suchen. «Der Gemeinderat setzt alles daran, eine Anschlusslösung zu finden.»