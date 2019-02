Herr Fischer, 58 Acts in neun Tagen: Wie viele Konzerte konnten Sie tatsächlich miterleben?

«Nik Fischer: Tatsächlich habe ich nur vier, fünf Konzerte nicht gesehen. Meine Verantwortung ist das Programm; der grosse Teil meiner Arbeit liegt somit im Vorfeld des Festivals. Allerdings habe ich die Konzerte oft nicht in voller Länge miterlebt, weil man vor und nach Konzerten mit Leuten aus dem Publikum oder aus dem Team ins Gespräch kommt. Dieses Feedback über die einzelnen Acts und Bands und den Ablauf sind jedoch wichtig, um die Stimmung sowohl beim Publikum als auch im Team zu befühlen.

Das «One of a Million»- Festival gilt als Entdeckerfestival. Im Publikum sind auch viele Leute aus der Musikbranche und sogar einige internationale Agenten. Haben Sie mitbekommen, ob jemand nach einem Konzert unter Vertrag genommen wurde?

Das stimmt, wir hatten dieses Jahr Leute von grösseren Agenturen aus Deutschland, London und Paris vor Ort, sowie diverse Veranstalter, auch aus der Romandie. Es ist immer schön zu sehen, dass Veranstalter mit jungen Musikern in Kontakt kommen und sie möglicherweise für weitere Konzerte engagieren. Das One of a Million ist auch für Leute aus der Musikbranche ein Schaufenster: Wir bieten den Rahmen für eine schöne Konzertwoche, in der man zwischendurch mit Künstlern in Kontakt kommen und sich austauschen kann.

Ihre Prognose: Von welcher Newcomerband werden wir in Zukunft noch viel hören?

Asbest, ein junges Musikertrio aus Basel, das am Freitagabend im Royal gespielt haben, war stark und hat einen unverkennbaren Stil. Ihre Musik ist laut, männlich – und ist es gleichzeitig nicht. Es ist ebendieses Spiel mit Männlichkeit und Weiblichkeit, das die Transgender-Frontfrau Robyn Trachsel in Heavy Metal übersetzt, das einzigartig ist. Daneben hat das Duo Odd Beholder wieder einmal bewiesen, dass sie auf grosse Bühnen gehören. Das fanden auch die Veranstalter von Eurosonic: Letzten Monat durften sie in Groningen am grössten Showcase Festival Europas spielen.

Seit 2017 kann sich das «One of a Million»-Festival» als erstes CO2-neutrale Festival der Schweiz rühmen. Am Donnerstag fand eine Podiumsdiskussion zum Thema Nachhaltigkeit in der Kultur statt. Was waren die Ergebnisse?

Wir haben mit halb so vielen Leuten gerechnet. Dass an einem Donnerstagnachmittag zwischen 60 und 70 Leute an einer Diskussionsrunde über Nachhaltigkeit teilnehmen wollten, beweist wie sehr dieses Thema bewegt. Grundsätzlich war die Veranstaltung ein Appell: Der Klimawandel ist ein Fakt, und als Individuum, Unternehmer oder Veranstalter ein Bewusstsein für unsere begrenzten Ressourcen zu entwickeln, eine Notwendigkeit.