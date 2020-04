Wegen Umbau: Neue Abfahrtsorte der Postautos am Bahnhof Baden

Die wenigen Fahrgäste, die derzeit beim Bahnhof Baden das Postauto benützen, müssen sich ab Ostermontag an neue Abfahrtsorte gewöhnen. Der Umbau der Postautostation auf der Ostseite des Bahnhofs bringt es mit sich, dass diese Halle während ein paar Monaten für den täglichen Postauto-Betrieb nicht zur Verfügung steht, wie die Postauto AG mitteilt. Die Abfahrtsorte werden sowohl auf die West- wie auch auf die Ostseite des Bahnhofs verschoben.

Die Umstellung dauert von Ostermontag bis zum 30. November 2020. Die Abfahrtszeiten bleiben unverändert, die Fahrpläne sind derzeit wegen der Coronakrise jedoch reduziert. Die Kundinnen und Kunden werden via Bildschirme in den Postautos der betroffenen Linien informiert. Am Bahnhof Baden weisen zudem grosse Plakate sowie eine temporäre Signaletik auf die veränderten Abfahrtsorte hin. (az)