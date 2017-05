Vor knapp einem Monat enthüllte die «Schweiz am Wochenende», dass sich die Bezirksschule Baden per sofort von einem Sportlehrer getrennt hatte. Grund: Das Vertrauensverhältnis von Schülerinnen und Schülern und seiner Person sei nachhaltig geschädigt, da der betroffene Lehrer im Sportunterricht Kurzsequenzen mit Videokameras zu Beurteilungszwecken aufgenommen hatte. «Das mag bei gewissen Übungen angebracht sein, braucht aber zwingend eine Einverständniserklärung jeder einzelnen Schülerin und jedes einzelnen Schülers sowie zusätzlich ihrer Eltern», begründete Schulleiter Jethro Gieringer die Kündigung. Der entlassene Lehrer hatte die Einwilligung nur pauschal und am Rande der Lektionen eingeholt. «Dies entspricht nicht unseren Richtlinien und internen Prozessen», so der Schulleiter.

Die Entlassung sorgt in Lehrerkreisen für viel Gesprächsstoff und löst auch Kopfschütteln aus. «Seit fast 30 Jahren setzen wir im Sportunterricht, sowohl im Bewegungslernen als auch zu Beurteilungszwecken, Filmaufnahmen ein», sagt Sportlehrer Thomas Uhlig, Verantwortlicher des Fachbereichs Sport an der Bezirksschule Endingen. Früher seien Videokameras zum Einsatz gekommen, seit wenigen Jahren werde mit Tablets und ergänzend mit Smartphones der Schüler gefilmt – vor allem in der Leichtathletik und im Geräteturnen. Uhlig: «So lassen sich erfolgreich Bewegungsanalysen vornehmen. Wir sind überzeugt, die Lernprozesse unserer Schüler dadurch nachhaltig verbessern und unseren Sportunterricht qualitativ besser und spannender gestalten zu können.»

Darüber hinaus seien korrekte und faire Beurteilungen, beispielsweise im Geräteturnen, ohne Video undenkbar. «Eine Einverständniserklärung für die Videoaufnahmen holen wir – anders etwa als für Fotos, die auf der Schulwebsite gezeigt werden – nicht ein. Noch nie wurden uns von Schülern oder Eltern diesbezügliche Bedenken geäussert», betont Uhlig. «Eltern wie Schüler wissen und vertrauen uns, dass wir die Filmaufnahmen nur intern verwenden und nach Gebrauch umgehend löschen.»

Unterschrift für Lagerhaus-Putzen

Die Institution Schule verfolge in den letzten Jahren generell eine offensive Regulierungs- und Absicherungspolitik, die kritisch hinterfragt werden müsse. «Wenn ich als Klassenlehrer die Eltern meiner neuen Klasse zum ersten Mal begrüsse, muss ich mich schon fast entschuldigen für all die Unterschriften, die ich bei ihnen werde einholen müssen.» Laut Uhlig treibe es in diesem Zusammenhang die Bezirksschule Baden mitunter auf die Spitze. So hätten Eltern einer Badener Bezirksschulklasse vor zwei Jahren vor einem Klassenlager nach drei einzeln zu unterschreibenden Einverständniserklärungen (Einhalten der Lagerregeln, Teilnahme am Ausflug in einen Seilpark, Fahrt auf einem Trotti-Bike) wenige Tage vor Lagerstart auch noch dafür unterschreiben müssen, dass ihr Kind fähig sei, das Lagerhaus zu putzen, ansonsten sie es ihm bis zum Lagerstart noch beibringen würden.

All die Regulierungen würden den Schulalltag zunehmend lähmen und kaum mehr spontane Entscheidungen im Unterricht zulassen, so Uhlig. «Als Vater von zwei schulpflichtigen Kindern muss ich manchmal den Kopf schütteln, wenn ich sehe, was da alles an Papierkram zusammenkommt. Wo bleiben da der gesunde Menschenverstand und das Augenmass?»