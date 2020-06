Wegen Corona: RVBW büsst Millionen ein – Chef Stefan Kalt wünscht Maskenpflicht

Die bisherigen Verluste für den Busbetrieb wegen Corona lassen sich ziemlich genau beziffern: «Wir gehen von einem Einnahmerückgang von zwei bis drei Millionen Franken aus, was gegenüber dem Vorjahr einem Verlust von rund 20 Prozent entspricht», rechnet Kalt vor. «Alles hängt nun davon ab, wie schnell die Leute wieder in den öffentlichen Verkehr zurückkehren.»

Dass die RVBW zuversichtlich sind, «bloss mit einem blauen Auge davonzukommen», sei aber auch der Arbeit der Vorjahre zu verdanken. «Wir haben gut gewirtschaftet und verfügen über Reserven von ungefähr 6,5 Millionen Franken, die wir für zukünftige mögliche Verluste beiseitegelegt haben, also genau für einen Fall wie jetzt», so Kalt. Die RVBW gehören den acht Aktionärsgemeinden, die von den Bussen angefahren werden.

Starker Einbruch der Passagierzahlen

Zahlen von der «Fairtiq»-App zeigen, wie stark der Einbruch der Passagierzahlen war. In der Woche nach dem Lockdown am 16. März wurden nur noch etwa ein Viertel so viele Tickets via der App gekauft, in der darauffolgende Woche sank die Fahrgastzahl gleich nochmals um die Hälfte. «Die Zahlen zeigen aber erfreulicherweise auch, wie schnell die Leute wieder mit unseren Bussen gefahren sind», sagt Kalt.

Ungefähr 30 Prozent tiefer als im Vorjahresschnitt liegen die Passagierzahlen momentan. «In Spitzenzeiten ist es bereits wieder schwierig, einen Sitzplatz zu finden, vor allem auf unseren viel frequentierten Linien.» In den ersten Tagen und Wochen nach dem Lockdown habe man meist ein Abteil für sich gehabt.

Eine Maskenpflicht könnte dazu beitragen, dass sich die Passagiere sicher fühlen und wieder so oft wie früher mit dem Bus fahren, ist Stefan Kalt inzwischen überzeugt. «Ich gebe es zu: Am Anfang der Debatte war ich skeptisch, konnte mir eine Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr nicht vorstellen.» Nicht etwa, weil er deren Nutzen in Frage gestellt hätte; er habe aber geglaubt, eine Tragepflicht würde Menschen davon abhalten, den Bus zu benutzen. «Inzwischen bin ich davon überzeugt, dass eine Maskenpflicht schnell akzeptiert würde. Spätestens, wenn vermehrt modische Modelle auf den Markt kommen.»