Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass die SVP-Grossrätin und selbst ernannte Müll-Prinzessin Karin Bertschi im Dezember in Muri im Freiamt den vierten Recyclinghof eröffnen will; nach Reinach, Hunzenschwil und Spreitenbach. «Ursprünglich war vorgesehen, dass wir zuerst Spreitenbach eröffnen und dann einige Monate später Muri», hatte Bertschi, Geschäftsführerin der Recycling-Paradies AG, letzte Woche verlauten lassen.

Jetzt ist klar, weshalb der Recyclinghof im Freiamt vor Spreitenbach in Betrieb genommen werden soll. Das Projekt in Spreitenbach ist offenbar ins Stocken geraten. Wie der «SonntagsBlick» in der gestrigen Ausgabe schreibt, ist Bertschi mit ihrem Recyclinghof in Spreitenbach gestoppt worden.