Die Passagiere der Postauto-Linie 362 von Birmenstorf nach Mellingen erlebten am Freitag eine seltsame Fahrt. Das erzählt eine Leserin aus Birmenstorf am Montag dieser Zeitung. Eingangs Rütihof hätten sie bemerkt, dass der Bus-Chauffeur verunsichert sei. Verkehrsschilde wiesen auf eine Umleitung hin wegen einer Baustelle an der Hauptstrasse. Der Chauffeur folgte der Ausschilderung und fuhr den Bus in die Ortschaft hinein.

Als der Chauffeur wieder auf die gewohnte Hauptstrasse Richtung Mellingen einbiegen wollte, musste er den Bus anhalten: Trotz der Umleitung erreichte er den Teil der Hauptstrasse, der wegen Sanierungen gesperrt war. Ihm blieb nichts anderes übrig, als mit dem Postauto etwa 200 Meter zurückzusetzen.

Wie die az-Leserin weiter ausführt, merkten die Passagiere, dass der Chauffeur nicht mehr weiter wusste. Einige hätten versucht, mittels Smartphone eine Ersatzroute zu planen.