Nicht nur der Schaufenster-Parcours lockte viele Leute an. Auch auf dem Bahnhofsplatz tummelten sich Menschen. Auf der dortigen Open-Air-Bühne zeigten verschiedene Tanzschulen aus der Region ihre Shows. Zwischendurch konnte man immer wieder sein Tanzbein schwingen und die Workshops besuchen, die es nach den Shows gab. Obwohl das Wetter nicht immer ganz mitspielte, herrschte eine fröhliche Stimmung am Tanzfest. Neben Baden wurden noch 28 weitere Städte in der ganzen Schweiz ins Tanzfieber versetzt.