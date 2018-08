Am Freitagnachmittag kam es an der Kantonsstrasse zwischen Mellingen und Stetten zu einem Wasserrohrbruch. Die Strasse wurde in beide Richtungen gesperrt. Emanuele Soldati, der Bauverwalter der Gemeinde Mellingen, bestätigt, dass eine grössere Wasserleitung gebrochen ist, wodurch der Strassenbelag gehoben wurde. Über den Grund des Rohrbruchs ist noch nichts Weiteres bekannt.

Die Strasse sollte um 18 Uhr wieder befahrbar sein.