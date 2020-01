Wakker in den Zerfall: Wieso erhält Baden den Heimatschutzpreis?

Baden ist Wakkerpreisträger 2020! Die Stadt habe es verstanden, «mit klugen Investitionen in öffentliche Freiräume Lebensqualität zurückzugewinnen», begründet der Heimatschutz den Preis. Das Badener Tagblatt stimmt direkt in den Lobgesang ein. Lest ihr eure eigene Zeitung nicht? Offenbar reicht es, dass der Heimatschutz Baden mit einem Preis bauchpinselt, und schon ist die Kritik vergangener Tage vergessen.

Dafür gibt es gleich mehrere Indizien. Erstes Beispiel: Trafoplatz. Wann waren Sie das letzte Mal dort? Der Platz ist beklemmender als jeder Hitchcock-Film. Das BT schrieb vor einem Jahr treffend, «der Trafoplatz an der Bruggerstrasse mit seinen Birken und Eichen in klobigen Pflanztrögen wurde von den Badenern nie richtig angenommen». Eben diesen Platz lobt nun der Heimatschutz als Beweis dafür, «dass eine qualitätsvolle Verdichtung nur gelingen kann, wenn die Bevölkerung im Gegenzug hochwertige Freiräume erhält». Ein Platz lebt davon, was um ihn herum passiert: Strassenkaffees an den Rändern würden den Platz aufwerten und zum Freiraum machen. Ein temporäres Bierzelt oder eine Freiluft-Disco hingegen nimmt den Freiraum.

Zweites Beispiel: Theaterplatz. Die einstigen Parkplätze sind dort einem Parkhaus gewichen, es wurde Kies verstreut und sterbende Bäume gepflanzt. Auch diesen Platz hat diese Zeitung oft und zu Recht kritisiert. Ich weiss nicht, wie Sie dieses Parkplatzdach werten, hochwertig ist es nicht.