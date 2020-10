«Wahltag ist Zahltag»: Frühere Schwimmerin will es nun in der Politik wissen

Um herauszufinden, welche am besten zu ihr passt, machte sie sich online auf die Suche. So wie sie bei Abstimmungen auch ganz selbstverständlich die Online-Wahlhilfeplattform «Smartvote» nutzt. Diese schlug ihr schon seit Jahren zumeist Parteimitglieder der GLP vor. Kein Wunder: Ihr liegen Umweltthemen besonders am Herzen. Manuela Ernst überlegte nicht lange und meldete sich bei der Wettinger Ortspartei.

Sie klaubte das Fleisch aus der Bolognese-Sauce

Politisiert worden sei sie aber schon viel früher, von klein auf. Auch ihre Eltern setzten sich bereits für die Umwelt ein: «Sie beteiligten sich noch am Sitzstreik in Kaiseraugst», sagt Ernst. Vor rund 45 Jahren hatten rund 15'000 Menschen gegen das dort geplante Kernkraftwerk demonstriert. Ausserdem hätten ihre Eltern bereits in den 90er-Jahren Sonnenkollektoren auf dem Dach installiert. Man könne wohl erahnen, wie ihre Familie damals komisch angeschaut worden sei, wohnhaft in einem solothurnischen Ort mit rund 300 Einwohnerinnen und Einwohnern.

Manuela Ernst selbst hat sich im Alter von 13 Jahren dazu entschieden, kein Fleisch mehr zu essen. «Meine Grossmutter sagte damals noch zu mir, ich solle mir das Fleisch selbst aus der Spaghetti Bolognese klauben», erinnert sie sich lachend.

Der Liebe wegen nach Wettingen gekommen

Im Jahr 2000 brachte der Job des Vaters die Familie Ernst – Manuela Ernst hat noch zwei Brüder und eine Schwester – in den Aargau. Sie wurden in Nussbaumen sesshaft. Der Liebe wegen zog es Manuela Ernst dann 2012 nach Wettingen, wo sie geblieben ist, auch wenn sie diese Liebe inzwischen hinter sich gelassen hat. Mittlerweile hat ein Würenloser ihr Herz erobert.