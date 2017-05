In der Laudatio für den Ehrenrat der ETH wurde Georg Schoop (65) als «Vordenker und Vorarbeiter der modernen ökologischen, an den

Bedürfnissen der Gesellschaft ausgerichteten und wirtschaftlich erfolgreichen Forstwissenschaft» bezeichnet. Schoop erlangte 1976 das

Diplom als Forstingenieur ETH, war bis zur Wahl als Stadtoberförster von Baden (1978) am Institut für Forstliche Betriebswirtschaft tätig. Hält seit 1986 Vorlesungen

in den Studiengängen Forst- und Umweltwissenschaften der ETH Zürich. Ende April ist er bei der Stadt Baden in den Ruhestand getreten. (-rr-)