Das Resultat ist eindeutig: «Nur gerade 16 Prozent der Wettinger Bevölkerung favorisiert einen Zusammenschluss mit anderen Gemeinden», lautet das Ergebnis einer Umfrage. Roland Kuster (CVP), Gemeindeammann von Wettingen, sieht sich in seinen Aussagen bestätigt, die er vor einem Jahr zu dieser Zeitung machte: «Der Wille für eine Fusion müsste aus der Bevölkerung kommen, und diesen Willen spüre ich im Moment nicht», sagte er.

Vor fünf Jahren noch herrschte in der Region Fusionsfieber: Offen wurde von Zusammenschlüssen Badens mit umliegenden Gemeinden geträumt – darunter auch Wettingen. Von einer Stadt mit 70 000 Einwohnern war die Rede, die es in die Rangliste der zehn grössten Schweizer Städte hätte schaffen können.

55 Prozent der Badener Bevölkerung hätte damals eine Fusion mit Wettingen befürwortet, wie eine repräsentative Umfrage im Auftrag dieser Zeitung zeigte. Doch die Euphorie wich Ernüchterung, als die Gespräche zwischen Baden und Ennetbaden ins Stocken gerieten und spätestens, als der Wettinger Einwohnerrat einen Vorstoss ablehnte, der Zusammenschlussgespräche mit Baden forderte.

Dass Wettingen Nein zu einem Hochzeitsantrag aus Baden sagen würde, überrascht somit nicht. Und doch ist das Umfrageergebnis ein Dämpfer für jene, die hoffen, dass aus den Nachbarn eines Tages Partner werden könnten.

Marco Kaufmann, Präsident des Vereins Traktandum 1, der sich für eine engere Zusammenarbeit der Gemeinden in der Region bis hin zu Fusionen einsetzt, zeigt sich vom deutlichen Ergebnis überrascht. «Dass in Wettingen eine Mehrheit die Eigenständigkeit bevorzugt, damit war zu rechnen. Allerdings ging ich von rund zwei Dritteln bis gut die Hälfte aus. Nur 16 Prozent Befürworter von Fusionen, das ist schon eine enttäuschend tiefe Zahl», sagt Kaufmann, der selber in Wettingen wohnt.