«200 Jahre Ennetbaden». So lautet das Motto des Dorffests. Wobei: Schaut man sich das kulturelle Programm mit über 40 Konzerten, dem Theaterspektakel und weiteren Anlässen an, müsste man viel eher von einem Festival statt eines klassischen Dorffests sprechen. Und genau deshalb sei es dem OK gelungen, so viele spannende – auch internationale – Bands nach Ennetbaden zu locken, sagt Philipp Fischer, der für das Unterhaltungsprogramm verantwortlich ist.

Festival hin oder her: «Weil sich das OK bewusst war, dass es letztlich eben doch ein Dorffest ist, war es uns von Anfang an wichtig, ein Programm zusammenstellen, dass für jedes Alter und jeden Geschmack etwas bietet», so Fischer. Er zeigt sich glücklich, dass man dieses Ziel mehr als erreicht habe. «Die musikalische Palette ist extrem breit und reicht von Rock, Funk, Blues, Dixie, Country, Piano-Musik, Elektro-Pop, Folklore, Balkan-Beats bis hin zu Hip-Hop.» Fischer möchte nicht einzelne Bands hervorheben, verrät aber trotzdem zwei, drei Geheimtipps. «Love Machine aus Düsseldorf, Ikan Hyu, Dachs der Al Pride, um nur ein paar wenige zu nennen.» Und natürlich freue er sich auf den Headliner Steff La Cheffe. Ziel sei es gewesen, «coole Bands», die eigene Songs schreiben, nach Ennetbaden zu holen. «Wir wollten keine Coverbands», so Fischer.