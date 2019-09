Am Donnerstag verkündete der Wettinger Gemeinderat, dass er bereits nächstes Jahr den Steuerfuss von 95 auf 100 Prozent anheben will – statt wie im Finanzplan festgehalten im 2021. Mitten im diesjährigen Budgetprozess habe man festgestellt, dass einzelne Ressorts die finanziellen Vorgaben nicht erfüllen können, weshalb die Steuererhöhung vorgezogen werden soll. Der Gemeinderat will mit zwei Prozent den Schuldenberg abbauen, mit zwei Prozent gebundene Ausgaben vor allem im Gesundheits- und Bildungswesen decken und mit einem Prozent die Qualität der Behörden sicherstellen (die AZ berichtete).

Innerhalb von zehn Jahren würde in Wettingen damit zum fünften Mal der Steuerfuss angehoben, auch wenn das 2018 eher «versteckt» der Fall war. War dem Gemeinderat damals vorgeworfen worden, diese Erhöhung nicht transparent genug zu kommunizieren, so stört nun einige Exponenten der Fraktionen vor allem, dass die fünf Prozente nicht gänzlich in den Schuldenabbau fliessen.

«Die Fraktion FDP hat sich in den vergangenen Jahren dafür starkgemacht, einer Steuerfusserhöhung nur dann zustimmen zu können, wenn sie vollumfänglich in den Schuldenabbau fliesst. Das ist momentan nicht gegeben», sagt Fraktionspräsidentin Judith Gähler. Ob sie trotzdem dem vorgeschlagenen Weg des Gemeinderats folgen, könne erst nach der Diskussion innerhalb der Fraktion mitgeteilt werden.

Eine solche Diskussion benötigt CVP-Fraktionspräsident Christian Wassmer nicht: «Für mich gibt es nur eine Möglichkeit: das Budget 2020 in dieser Form zurückzuweisen.» Dass der Gemeinderat den Steuerfuss anheben möchte, dagegen habe er nichts: «Mich schockiert vielmehr, dass er mehr als die Hälfte für Aufwandsteigerungen verwenden will, statt die ganzen fünf Prozent in den Schuldenabbau zu investieren.

Die Aufwandsteigerung beträgt drei Millionen Franken gegenüber der Rechnung 2018.» Das Argument des Gemeinderats, dass der Bevölkerung eine Steuererhöhung nicht gut verkauft werden kann, wenn diese nur in den Schuldenabbau gesteckt wird, lässt er nicht gelten: «Wir haben hier in Wettingen mündige Bürgerinnen und Bürger, die wissen, dass man nicht einfach Investitionen tätigen und Schulden anhäufen kann und die nächsten Generationen dafür bezahlen lässt.»

SVP: «Unsere Vorahnungen haben sich bewahrheitet»

Auch für GLP-Einwohnerrat Orun Palit ist klar, dass er dem vorgelegten Budget nicht zustimmen wird – obwohl er eine Steuererhöhung ebenfalls für unumgänglich hält: «Aber nur, wenn sie gänzlich in den Schuldenabbau fliesst.» Ihn überrascht die vorgezogene Erhöhung nicht, aber sie macht ihn wütend: «Ehrlich, ich finde es eine Frechheit. Ich sehe keinen Effort beim Gemeinderat, die ausufernden Kosten in den Griff zu kriegen.» Dieser gehe den Weg des geringsten Widerstands.