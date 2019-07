Kennen Sie Kirgistan? Wohl eher nicht. Das Land ist in Europa kaum bekannt. Anders geht es Nadine Boller aus Ennetbaden: Sie lebt seit einigen Jahren in der Hauptstadt Bischkek und kennt das zentralasiatische Land wie ihre Westentasche. Alles begann mit einer Reise durch Asien: 2010 war Nadine Boller ein halbes Jahr mit dem Rucksack unterwegs. Sie war in China, Nepal, Laos und wollte unbedingt auch in die Mongolei. Doch ihr ging das Geld aus, sie kehrte zurück in die Schweiz, ohne die Mongolei gesehen zu haben.

«Ich bin dann per Zufall auf Kirgistan gestossen. Ich habe gemerkt, dass Kultur und Landschaft in beiden Ländern sehr ähnlich sind und wurde neugierig», erzählt sie am Telefon, während sie in einem Café in Bischkek sitzt. Sie habe damals spontan noch einmal ihren Rucksack gepackt und sei für zwei Wochen nach Kirgistan gereist. «Es hat mich sofort fasziniert», erzählt sie heute. «Damals kamen kaum internationale Touristen ins Land, es war alles sehr ursprünglich und authentisch.» Mittlerweile habe sich das geändert, wenn auch in einem verträglichen Mass.

Zu Gast bei den Nomaden

Was war es, das sie an Kirgistan so begeistert hat? «Vor allem die ehrliche, riesige Gastfreundschaft, die es hier gibt.» Boller, die in Lausanne Anglistik und Filmwissenschaften studiert hat und später zeitweise in Berlin lebte, kehrte 2012 für ihre Masterarbeit nach Kirgistan zurück. In der Arbeit ging es um die Motivation, eine Fremdsprache zu lernen. Sie begann flugs, in einem kirgisischen Dorf Englisch zu unterrichten, und schrieb nebenbei an ihrer Arbeit.