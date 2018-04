«Wir organisieren hier verschiedene Veranstaltungen, Bastelnachmittage, den Samichlausbesuch oder das Herbstfest, damit sich die Menschen kennenlernen und Kontakt knüpfen können.» Zweimal die Woche ist die Cafébar nachmittags offen. «3200 Besucher, davon rund 700 Kinder, kommen pro Jahr in die Cafébar. Davon sind 70 Prozent Schweizer und 30 Prozent Ausländer», sagt Suter. «Wir wünschten, wir hätten noch mehr Gäste anderer Nationen», denn dies sei das Ziel der Cafébar, die verschiedenen Nationen zusammenzubringen, sagt die engagierte Frau.

«Sicher, die Klischees über das Langäcker kennen wir nur zu gut, aber wir, die hier leben, empfinden das überhaupt nicht so», sagt Suter. Im Gegenteil, wegen der vielen Wiesen, Bäume und Wege zwischen den Häusern fühle man sich eher wie in einem Dorf. «Die Menschen sehen von aussen immer nur die Hochhäuser, aber wir sehen das viele Grün dazwischen», sagt sie.

Auf das Familiendrama vom Februar angesprochen sagt sie, «das ist ein tragischer Fall, der aber nichts mit dem Quartier zu tun hat. Solche Dramen können überall passieren.» Auch Prisca Malcolm ist dieser Meinung: «Kaum eine Woche später tötete ein Mann in der Europaallee in Zürich seine Frau und sich selber. Solche Taten geschehen überall, auch in ‹Bünzlidörfern›.»

Nachts alleine unterwegs

Beide Frauen glauben nicht, dass es im Langäcker in irgendeiner Form mehr Kriminalität gibt als im Rest der Region oder der Schweiz. «Ich hatte noch nie Angst, wenn ich nachts alleine nach Hause lief», sagt Suter. Sicher kursieren immer mal wieder Geschichten aus dem Quartier, etwa dass ein Mieter in seiner Wohnung ein Bordell führe oder Geschichten von Jugendlichen, die sich zum Kiffen treffen. Aber eigentlich sei es hier extrem friedlich, dafür dass so viele Menschen auf engem Raum zusammenleben. Das sehen nicht nur die beiden Frauen so, sondern jeder, den man fragt.