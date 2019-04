An der Limmatpromenade 27 in Baden soll noch dieses Jahr ein neues Restaurant mit Café und Bar entstehen. Nachdem im Obergeschoss der ehemaligen «Résidence am Wasser» vergangenes Jahr die Appartementvermietung River Residence einzog, stand das Erdgeschoss zunächst leer. Das Paar Désirée Sibold und Tobias Krummenacher aus Hausen bei Brugg hat nun die Räumlichkeiten gepachtet. Beide haben jahrelange Erfahrung im Gastro-Gewerbe und die Hotelfachschule in Luzern besucht. Die fünfjährige Ausbildung führte sie nach St. Moritz, Saint-Barthélemy in der Karibik, Peking, London und New York.

Vor zwei Jahren verabschiedeten sie sich von ihren Geschäftsleiterstellen in Aarau und Zürich und machten sich mit der Greenwich Gastro GmbH selbstständig. Im selben Jahr gründete das Paar den «Lockentopf» in Aarau. Im Untergeschoss können sich dort Kunden bei Sibolds Schwester die Haare schneiden lassen, im Erd- und Obergeschoss können sie Kaffee, Drinks und leichte Speisen geniessen. Aber Aarau ist nicht genug: Das Paar will an weiteren Standorten präsent sein. «Das grosse Ziel ist, eines Tages ein Lokal in New York aufzumachen», sagt Tobias Krummenacher.