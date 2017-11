Von 1911 bis zum 31. Oktober 1992 erschien das Aargauer Volksblatt als Tageszeitung in der Region Baden und in den katholischen Gegenden des Aargaus. Es ging aus dem Bezirksparteiblatt «Badener Volksblatt» hervor und war zu früheren Zeiten das Organ der Katholisch-konservativen Partei des Kantons Aargau.

Herausgeber war einst der Katholische Presseverein Baden. Gedruckt wurde es bis 1930 in der Druckerei Heller. 1976 gingen die Verlagsrechte vom Presseverein an die Buchdruckerei AG über. Das Blatt unterlag seit den 1960er-Jahren einem steten Abonnentenschwund. Aus diesem Grund setzte die Buchdruckerei AG insbesondere auf die Akzidenzdruckerei

Ab den 1970er-Jahren kooperierte die Buchdruckerei AG mit dem Badener Tagblatt. Erst wurde der Sportteil von dort bezogen, dann wurde das Blatt auch im Tagblatthaus gedruckt. Die Verlagsrechte des Aargauer Volksblatts, das zuletzt noch eine Auflage von 6000 Exemplaren hatte, gingen per 1. November 1992 an das Badener Tagblatt über. (-rr-)