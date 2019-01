Am 7. Januar wurde bekannt, dass der Vizeammann der Gemeinde Rothrist, Adrian Schmitter, wegen einer schweren Krankheit per 31. Januar aus dem Gemeinderat zurücktritt. Er wird laut Mitteilung die mit dem Gemeinderatsmandat verbundenen Verwaltungsratsmandate in der EW Rothrist AG, in der Pflegezentrum Luegenacher AG und der Wohnzentrum Luegenacher AG bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung weiterführen.

Bei Schmitter wurde im Oktober Darmkrebs diagnostiziert, wie er der AZ auf Nachfrage sagt. Er wurde daraufhin im Kantonsspital Baden KSB erfolgreich operiert, und ist jetzt in der Chemotherapiephase. Schmitter: «Es geht mir gut.»

Schmitter bleibt damit CEO des KSB und arbeitet dort wieder zu 100 Prozent. Das heisse jetzt aber «nicht mehr bis 80, sondern halt auch mal nur 50 oder 60 Stunden pro Woche», so Schmitter. Er müsse mit seinen Kräften schon haushälterisch umgehen. Deshalb konzentriert sich der Badener Spitalchef jetzt auf die Therapie und die Genesung sowie auf die berufliche Tätigkeit, und er verzichtet auf sein politisches Amt in Rothrist. (MKU)