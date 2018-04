In nur 24 Stunden wurde das Ziel von 200 Unterschriften erreicht. Brunner hat die Petition und eine erste Unterschriftenliste am Mittwoch per Einschreiben an den Badener Stadtrat geschickt.

Im Petitionstext heisst es unter anderem: «Ich bitte (den Stadtrat) darum, bei der Eigentümerschaft einen sofortigen Baustopp zu erwirken und ein Moratorium zu verhängen, um die Angelegenheit zu überprüfen und alternative Lösungen zu suchen.»

Der Badener Öffentlichkeit sei das Ausmass der Sanierungsarbeiten auf dem Postareal und der Abbruch der Villa Schnebli nicht bewusst gewesen, da darüber keine offizielle Kommunikation stattfand. «Der Stadt ist und war offensichtlich nicht bewusst, welche Wichtigkeit das Gebäude an der Haselstrasse 11 für die Bevölkerung hat.»

Nicht der einzige Fall

Auf Nachfrage sagt Damian Brunner, die Petition solle auch darauf aufmerksam machen, dass die Villa Schnebli kein Einzelfall ist. «Auch wenn es vielleicht für die Villa Schnebli zu spät ist, wollen wir daraufhinweisen, dass durch den Abbruch die historische Bebauung rund um die Hasel- und die Parkstrasse aufgebrochen wird.»

