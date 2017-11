Ab dem kommenden Schuljahr wollen die Gemeinden Mellingen, Mägenwil, Wohlenschwil und Tägerig bei der familienergänzenden Kinderbetreuung zusammenspannen und für die Eltern einheitliche Voraussetzungen schaffen. Denn spätestens auf das Schuljahr 2018/19 müssen alle Aargauer Gemeinden berufstätige Eltern nach Bedarf finanziell unterstützen, wenn diese ihre Kinder in familienergänzenden Tagesstrukturen betreuen lassen möchten. Die Beiträge orientieren sich dabei am Arbeitspensum und Einkommen der Eltern und erfolgen unabhängig davon, ob ein Kind in der Wohngemeinde oder einer anderen Gemeinde betreut wird. Anspruch haben Eltern, die ihre Kinder im Alter zwischen null und zwölf Jahren, beziehungsweise bis zum Abschluss der Primarschule, betreuen lassen möchten. So verlangt es das neue kantonale Gesetz über familienergänzende Kinderbetreuung.

Zwar unterstützen heute schon die meisten Gemeinden familienergänzende Strukturen, indem sie etwa Kinderhorte oder Mittagstische subventionieren. Doch in Mellingen, Mägenwil, Wohlenschwil und Tägerig werden die Eltern bisher nicht direkt finanziell unterstützt. Die vier Gemeinden müssen nun ihre Praxis entsprechend ändern und wollen diese in einem gemeinsamen Kinderbetreuungs- und Elternbeitragsreglement umsetzen.

Mehr Flexibilität für die Eltern

Seit langem führen die genannten Gemeinden quasi eine durchlässige Schule, weil die Kinder je nach Schulstufe und Klassengrösse Schulstandorte in der Nachbarsgemeinde besuchen. Zudem haben Mellingen, Mägenwil und Wohlenschwil eine gemeinsame Jugend- und Familienberatung. «Daher bietet es sich an, auch bei den familienergänzenden Tagestrukturen zusammenzuarbeiten», sagt Wohlenschwils Vizeammann Nadia Diserens (parteilos). Sie war bei der Erarbeitung der gemeinsamen Reglemente federführend. «Durch die Zusammenarbeit und die Änderung der Subventionspraxis werden Angebot und Nachfrage besser aufeinander abgestimmt», sagt Diserens.