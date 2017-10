In der Sporthalle Burkertsmatt in Widen spielten am Wochenende paralympische Athleten von Plusport – der Schweizer Fachstelle für Behindertensport – gegen ein Team von Mitarbeitern der Rehaklinik Bellikon. Unterstützung erhielten die Athleten von VIP-Botschaftern wie den Brüdern Luigi und Raimondo Ponte sowie TV-Fussballreporter Dani Wyler. Es war das letzte Mal, dass das Fun-Fussballturnier Widen stattfand: 2018 wird «Football for all» in der rundum erneuerten

Rehaklinik Bellikon ausgetragen.