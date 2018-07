Er dominierte diese Woche das Stadtgespräch in Baden: der «Stack», den der Künstler Kilian Rüthemann am Montag vor der Cordulapost installierte. Das Kunstwerk, ein Stapel aus 520 Gummimatten, kam für die Badener unverhofft. Zwar wurde es schon vor drei Jahren von einer Jury ausgewählt. Die Öffentlichkeit wurde aber erst diese Woche vor vollendete Tatsachen gestellt. In Leserbriefen und Online-Kommentaren überwog der Ärger – sowohl über die angeblich völlig verfehlte Ästhetik als auch über die Kosten von 60'000 Franken.