40 Videokameras filmten zehn Monate lang ohne Bewilligung die Unterführung beim neuen Schulhausplatz, wobei die Bilder in die Zentrale der Stadtpolizei Baden übermittelt wurden: Wegen dieser Nachricht (AZ vom 25. Juli) wurden in der SP in den Sommerwochen viele Nachrichten per Mail ausgetauscht. Selena Rhinisperger, Präsidentin der SP Baden, plant nun einen Vorstoss im Einwohnerrat, voraussichtlich in Form einer parlamentarischen Anfrage. «Ich will vom Stadtrat wissen, wie es passieren konnte, dass trotz Aufforderung der Datenschutzbeauftragten wochenlang keine Antwort gegeben wurde und nichts geschah. Zudem würde mich interessieren, ob der Stadtrat Handlungsbedarf sieht, um einen ähnlichen Fall in Zukunft zu verhindern.» Unsensibel sei das Vorgehen gewesen, kritisiert Selena Rhinisperger.

Die Datenschutzbeauftragte des Kantons, Gunhilt Kersten, hatte im März bemerkt, dass bei der Cordulapassage eine Videoüberwachungsanlage in Betrieb genommen worden war. Eine Bewilligung hierfür hatte sie aber nie erteilt. Ihre Genehmigung wäre aber laut dem Gesetz über die Information der Öffentlichkeit, den Datenschutz und das Archivwesen (Idag) zwingend erforderlich. Denn eine Videoüberwachung, bei der Menschen erkennbar oder ohne übermässigen Aufwand bestimmbar sind, stellt unter Umständen einen Eingriff in die von der Verfassung geschützten Grundrechte auf Privatsphäre und auf informationelle Selbstbestimmung dar.

Die Mails der Datenschutzbeauftragten ins Stadthaus blieben aber ebenso unbeantwortet wie eine schriftliche Empfehlung, in der sie auf die Verletzung der Vorschriften aufmerksam und einen Verstoss geltend machte. Erst nachdem Gunhilt Kersten eine Verfügung erliess, wurden die Überwachungskameras ausser Betrieb genommen.