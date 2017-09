Im Frühling 2014 lernt sie im Internet einen neuen Mann kennen: Robert. Er übernachtet erst bei ihr, zieht bald ganz ein. Auch Robert hat keine einfache Vergangenheit: Er soll vom Stiefvater sexuell missbraucht worden sein. Er freut sich, dass Stefanie einen Sohn hat, lernt, wie man ihn wickelt, badet, zu Bett bringt. «Wir wollten eine kleine Familie sein», schluchzt Stefanie.

Umstrittene Rolle der Spitalärzte

Doch dem Buben geht es immer schlechter. Er ist ständig verletzt. Die Anklageschrift listet über 20 Vorfälle auf: Blutergüsse an Stirn und Armen, Gesäss und Genitalien. Beulen am Kopf, Schrammen im Gesicht, ein Würgemal am Hals. Ein Schnitt und ein andermal eine Verbrennung an der Hand. Stefanie ist beunruhigt, geht mit Michael zum Kinderarzt und später ins Spital. Überall hat sie Erklärungen parat. «Er war halt ein hyperaktiver, lebenslustiger, tollpatschiger Junge.»

Sie habe die Verletzungen darauf zurückgeführt. Ärzte, ihre Eltern, Freunde und Kita-Betreuerinnen hätten sie darin bestärkt: Sie habe sich immer wieder beruhigen lassen. «Nie hat jemand mit mir über Kindsmisshandlung gesprochen», klagt sie vor allem die Ärzteschaft eines Zentrumsspitals an. Selber habe sie nie so weit denken können – ja könne es bis heute nicht: «Ich war doch so froh, wieder einen Mann an meiner Seite zu haben.» Sie habe nie gesehen, wie ihr Ex-Partner grob zu Michael gewesen wäre. Was sie sich vielleicht vorwerfen müsse, sei Naivität: «Dass ich diesem Menschen vertraut und ihn geliebt habe.»

Am 11. Oktober 2014 liegt Michael zitternd und durchnässt neben Erbrochenen im Bett. Kurz darauf stirbt er. Stefanies Verteidiger sagt, die Ärzte hätten sie im Irrglauben gelassen, es könnte sich um eine Blutgerinnungsstörung handeln. Sie sei sogar gegen ihren Willen aus dem Spital entlassen worden. «Sie hat Hilfe gesucht, aber keine erhalten. Sie tat ihr Möglichstes, die Ärzte nicht.»

Die Staatsanwältin sieht das anders, sagt, Stefanie sei «Opfer und Täterin zugleich». Immer, wenn es zu neuen Verletzungen gekommen sei, sei sie abwesend und Robert anwesend gewesen. Das hätte ihr auffallen müssen. Die Spitalärzte hätten sehr wohl auf «die Möglichkeit einer Einwirkung durch Dritte» hingewiesen. «Es ist mir bewusst», sagte die Staatsanwältin, «dass sie stark leidet. Dennoch muss sie gerecht bestraft werden. Denn ihre Untätigkeit ist ein ebenso schweres Unrecht wie eine aktive Tat.» Der Antrag lautet auf 14 Monate Freiheitsstrafe bedingt. Der Anwalt des leiblichen Vaters fordert mehrere Zehntausend Franken Schadenersatz und Genugtuung.

Am Mittwoch steht nun der Stiefvater als Hauptbeschuldigter vor Gericht. Für ihn fordert die Staatsanwaltschaft 13 Jahre Freiheitsstrafe.

