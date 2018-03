Das imposanteste der Bauwerke von Hotz in der Region ist der «Konnex» auf dem ABB-Areal. Der 150 Millionen Franken teure Bau bedeutete für das Industrieareal nach der Fusion von BBC und Asea das Startsignal für den Aufbruch und eine moderne Entwicklung. Mit den Pufferzonen rundherum für die innere Erschliessung schuf Hotz ein Vorzeigeobjekt, was energiesparende Bauweise anbetrifft. Die Winterthur Versicherung war mit anderen Pensionskassen Investorin, ABB Immobilien AG initiierte das Projekt für 2100 Arbeitsplätze.

Badener Nachfolger

Der «Konnex» ging aus einem Wettbewerb hervor, als der Entwicklungsrichtplan und die Bau- und Nutzungsvorschriften für das Areal Baden Nord noch nicht rechtskräftig vorlagen. Vom Wettbewerb bis zur Realisierung und Bezug (1996) dauerte es lediglich drei Jahre. Der damalige Stadtplaner Hans Wanner hat Theo Hotz als kooperativen Architekten in Erinnerung, der seinen Standpunkt zu vertreten wusste, aber ebenso am Austausch – auch mit den Badener Architekten – interessiert gewesen sei. Hotz hätte einige Jahre später gerne auch das neue Gebäude an der Bruggerstrasse realisiert. Er scheiterte jedoch im Wettbewerb in der Schlussrunde am Basler Architekturbüro Diener & Diener.