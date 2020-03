Verscherbelt ABB Schweiz seinen Hauptsitz? Der Stromkonzern gibt Entwarnung

Noch bevor das Corona-Virus alle Gespräche dominierte, machte in Baden ein hartnäckiges Gerücht die Runde. Der Stromkonzern ABB «verscherbele» das Schweizer Stammhaus und damit den Hauptsitz der Tochtergesellschaft ABB Schweiz: das Gebäude 701 am Brown-Boveri-Platz, das aus der Gründerzeit der Brown, Boveri & Cie. stammt.

Im Dezember 2018 gab ABB den Verkauf der Stromnetzsparte an den japanischen Konkurrenten Hitachi bekannt. Das Unternehmen stellt sich seither neu auf – auch in Baden. Und in der Tat zeigt ein Blick auf die Unternehmenswebsite: Seit kurzem hat ABB Schweiz seinen Hauptsitz nicht mehr im Gebäude 701, sondern ein paar hundert Meter weiter im «Power Tower» an der Bruggerstrasse.

Das ist ein Bruch in der Unternehmensgeschichte, der ganz still und leise über die Bühne ging. ABB Schweiz wurde 1988 gegründet, als Tochtergesellschaft des ABB-Konzerns, der aus der Fusion der BBC mit der schwedischen ASEA entstand.