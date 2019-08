Baden hat eine neue Bar. Sie liegt etwas versteckt in einem leerstehenden Laden zwischen den Baustellen hinter dem Brunnen am Schlossbergplatz – und sie verschwindet schon bald wieder: die «Planbar» des Vereins Stadtlabor Baden. Die Bar hatte am vergangenen Samstag erstmals geöffnet, von heute an ist sie noch einmal während dreier Tage offen. Hier kann man ein Bier oder einen Kaffee trinken und dabei über die Zukunft der Stadt Baden diskutieren.

Im Verein Stadtlabor Baden engagieren sich sechs Architektinnen und Architekten, die in Baden leben oder mit der Stadt verbunden sind. Eine von ihnen ist Sibylle Wälty. Die Badenerin forscht derzeit an der ETH Zürich zur Umsetzung des Raumplanungsgesetzes. Die ersten Rückmeldungen auf die «Planbar» seien sehr gut gewesen, sagt Wälty. «Die Leute waren interessiert und blieben stehen. Wir hatten Glück mit dem Wetter und konnten so unser Angebot auf der Strasse vor dem Laden präsentieren.»

Mitmachen bei der Umfrage der Stadt

In der Bar kann man vor Ort den Fragebogen der Stadt zum Raumentwicklungskonzept (REK) ausfüllen (das dauert rund 20 Minuten). Was so sperrig klingt, ist entscheidend für die Zukunft der Lebensqualität in Baden. Alle Einheimischen, aber auch Auswärtige, sind eingeladen, sich an der Vernehmlassung zu beteiligen.