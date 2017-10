Es könne nicht sein, dass man jahrelang gesagt habe, eine Öffnung der Rampe für den Veloverkehr sei nicht möglich, und jetzt solle es mit einer Verschiebung der Signalisation und Tempo 20 plötzlich doch gehen. Die Sicherheit spreche dagegen: «Beim Einbiegen der Velos auf die Rampe, vor den ausfahrenden Bussen an der Haltestelle Stein, könnten sehr gefährliche Situationen entstehen», sagt Kalt. Schuld wären dann bei einem Unfall die Buschauffeure. «Das kann ich meinen Mitarbeitern nicht zumuten.» Jeder Unfall sei einer zu viel, sagt Kalt.

An der Haltestelle Stein würden oft drei Busse hintereinanderstehen, Rechtsabbiegen sei hier für Velos fast nicht möglich. Die Busse und Postautos müssten zudem einen engen Taktfahrplan einhalten, oft komme es auf Sekunden an. Die Leidtragenden seien die Fahrgäste, die dann einen Anschluss verpassen. Ausserdem sei der Zeitpunkt des Vorhabens sehr fragwürdig, sagt Kalt. Wenn der Schulhausplatz nächstes Jahr fertig sei, kämen die Velofahrer wieder auf direktem Weg durch die Tunnelgarage zum Bahnhof. Über die Busrampe fahren heute fast doppelt so viele Busse wie noch 2001, als sie gebaut wurde. Für Kalt gäbe es deshalb nur eine Lösung: «Es müsste eine zusätzliche Velorampe gebaut werden. Aber das will kaum jemand, weil es zuviel kostet.»